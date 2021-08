Manifestazioni no vax a Genova, 14 le persone denunciate (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono salite a 18 le denunce per i retai commessi durante la manifestazione contro i vaccini anticovid e il green pass del 24 e 31 luglio luglio nel centro di Genova. Tre erano stati denunciati poco ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono salite a 18 le denunce per i retai commessi durante la manifestazione contro i vaccini anticovid e il green pass del 24 e 31 luglio luglio nel centro di. Tre erano stati denunciati poco ...

Il Greenpass come 'nuova opportunità' ... queste nuove regole hanno sollevato le proteste di piazza della galassia No Vax, No mask, No Green ... ed anzi non vedano negativamente la possibilità di accedere a locali o manifestazioni in cui tutti ...

Sanitari no-vax sospesi, Cumpanis: “Attacco spietato alla dignità dei lavoratori, no al ricatto” L'associazione comunista: "Non sono no-vax, ma solo gente che non vuole rischiare la morte facendosi inoculare vaccini sperimentali" ...

