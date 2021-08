Le gravi accuse delle dipendenti a Activision Blizzard, azienda produttrice di videogiochi (Di giovedì 5 agosto 2021) Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch. Questi i tre videogioco più famosi di Activision Blizzard, la società di videogiochi accusata per molestie sessuali e discriminazioni salariali nei confronti delle dipendenti. Ancor peggio, come accade sempre in questi casi, va alle donne afroamericane non binarie o transgender. Activision Blizzard è nell’occhio del ciclone da diverse settimane, con nuove testimonianze che continuano a emergere e un lungo documento di accuse depositato al tribunale di Los Angeles. Negli Stati Uniti il numero di donne che lavorano ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 5 agosto 2021) Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch. Questi i tre videogioco più famosi di, la società diaccusata per molestie sessuali e discriminazioni salariali nei confronti. Ancor peggio, come accade sempre in questi casi, va alle donne afroamericane non binarie o transgender.è nell’occhio del ciclone da diverse settimane, con nuove testimonianze che continuano a emergere e un lungo documento didepositato al tribunale di Los Angeles. Negli Stati Uniti il numero di donne che lavorano ...

