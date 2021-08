Le aurore riscaldano Giove

Leggi su aliveuniverse.today

(Di giovedì 5 agosto 2021) Gli scienziati dell'Università di Leicester hanno lavorato con i colleghi dell'Agenzia Spaziale Giapponese (JAXA), dell'Università di Boston, del Goddard Space Flight Center della NASA e del National Institute of Information and Communications Technology (NICT) per svelare il meccanismo alla base del riscaldamento atmosferico di