Laura Chiatti e Marco Bocci, crisi o amore? La coppia esce allo scoperto (Di giovedì 5 agosto 2021) Da settimane si vocifera di una presunta crisi tra Laura Chiatti e Marco Bocci. Oggi la Chiatti ha pubblicato un post che non lascia dubbi. Laura ChiattiGli attori Laura Chiatti e Marco Bocci sono sposati dal 5 luglio 2014 e sono una delle coppie social più seguite. Dal loro amore sono nati due figli, entrambi maschietti: Enea nato il 22 gennaio del 2015 e Pablo l’8 luglio 2016. Nelle ultime settimane è circolata insistentemente la voce che tra i due fosse finita. Da tempo ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 5 agosto 2021) Da settimane si vocifera di una presuntatra. Oggi laha pubblicato un post che non lascia dubbi.Gli attorisono sposati dal 5 luglio 2014 e sono una delle coppie social più seguite. Dal lorosono nati due figli, entrambi maschietti: Enea nato il 22 gennaio del 2015 e Pablo l’8 luglio 2016. Nelle ultime settimane è circolata insistentemente la voce che tra i due fosse finita. Da tempo ...

