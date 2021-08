Inter, Nicola Berti: “Se vendono Lukaku, scendiamo in piazza” (Di giovedì 5 agosto 2021) “Lukaku? Resta qui, pago io. Se lo vendono, potremmo anche scendere in piazza. Finché non è ufficiale aspettiamo a dare giudizi. Sono dispiaciuto, ma credo che Marotta sia l’unico in grado di garantire un certo equilibrio al club”. Ai microfoni del Corriere dello Sport, non ha dubbi l’ex calciatore dell’Inter, Nicola Berti sul caso più caldo del mondo Inter: la possibile cessione di Romelu Lukaku al Chelsea che potrebbe sborsare una cifra vicina ai 130 milioni. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021) “? Resta qui, pago io. Se lo, potremmo anche scendere in. Finché non è ufficiale aspettiamo a dare giudizi. Sono dispiaciuto, ma credo che Marotta sia l’unico in grado di garantire un certo equilibrio al club”. Ai microfoni del Corriere dello Sport, non ha dubbi l’ex calciatore dell’sul caso più caldo del mondo: la possibile cessione di Romelual Chelsea che potrebbe sborsare una cifra vicina ai 130 milioni. SportFace.

Advertising

chievodimilano : RT @sportface2016: #Inter, le parole di Nicola Berti: 'Se vendono Lukaku, scendiamo in piazza' - AndreArmageddon : RT @sportface2016: #Inter, le parole di Nicola Berti: 'Se vendono Lukaku, scendiamo in piazza' - sportface2016 : #Inter, le parole di Nicola Berti: 'Se vendono Lukaku, scendiamo in piazza' - salvia_nicola : RT @mauriziosia: Clamoroso: #Messi all'#Inter, sarà il nuovo proprietario. - ANDRI76455127 : RT @MirianaLoi: Inter - Bayer Monaco Goal di Nicola Berti: a mio avviso il più bello di tutti i tempi. O quasi. Quel mix di freddezza e for… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Nicola Inchiesta Inter Nos, Paris risponde al gip e si dichiara innocente Il consigliere regionale Nicola Paris , finito al centro dell' indagine Inter Nos (LEGGI) da parte della Procura e della Dda di Reggio Calabria, si è presentato davanti al gip ed ha risposto ad ogni domanda, dichiarandosi ...

Inchiesta 'Inter Nos', il consigliere arrestato Paris: 'Sono estraneo a tutto' ... Karin Catalano il consigliere regionale della Calabria Nicola Paris, eletto nel 2020 con la lista dell'Udc, arrestato lunedì scorso con l'accusa di corruzione nell'ambito dell'inchiesta 'Inter Nos' ...

Reggio, inchiesta "Inter Nos". Interrogatorio fiume per Nicola Paris: "Estraneo a tutto" Gazzetta del Sud - Edizione Reggio Calabria Inter, Nicola Berti: “Se vendono Lukaku, scendiamo in piazza” Ai microfoni del Corriere dello Sport, non ha dubbi l’ex calciatore dell’Inter, Nicola Berti sul caso più caldo del mondo Inter: la possibile cessione di Romelu Lukaku al Chelsea che potrebbe sborsare ...

Scopello, si potrà visitare la meravigliosa Torre Doria Giovedì 29 luglio, a partire dalle ore 17.30, avrà luogo la visita inaugurale alla scoperta dell’ itinerario storico paesaggistico di Torre Doria che si trova lungo la SP 63 di Scopello (Trapani) e ch ...

Il consigliere regionaleParis , finito al centro dell' indagineNos (LEGGI) da parte della Procura e della Dda di Reggio Calabria, si è presentato davanti al gip ed ha risposto ad ogni domanda, dichiarandosi ...... Karin Catalano il consigliere regionale della CalabriaParis, eletto nel 2020 con la lista dell'Udc, arrestato lunedì scorso con l'accusa di corruzione nell'ambito dell'inchiesta 'Nos' ...Ai microfoni del Corriere dello Sport, non ha dubbi l’ex calciatore dell’Inter, Nicola Berti sul caso più caldo del mondo Inter: la possibile cessione di Romelu Lukaku al Chelsea che potrebbe sborsare ...Giovedì 29 luglio, a partire dalle ore 17.30, avrà luogo la visita inaugurale alla scoperta dell’ itinerario storico paesaggistico di Torre Doria che si trova lungo la SP 63 di Scopello (Trapani) e ch ...