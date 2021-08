Inter: Lukaku verso il Chelsea, Simone Inzaghi infuriato con il giocatore (Di giovedì 5 agosto 2021) L’allenatore nerazzurro non ha preso bene la volontà del belga di lasciare la Serie A il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna parla di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 5 agosto 2021) L’allenatore nerazzurro non ha preso bene la volontà del belga di lasciare la Serie A il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna parla di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : #Calciomercato @Inter | #Lukaku apre al trasferimento al @ChelseaFC, che prepara una nuova offerta - DiMarzio : L'@inter si guarda intorno per un'eventuale partenza di #Lukaku: piacciono #Zapata e #Correa - TuttoMercatoWeb : Per Lukaku l'Inter deve ancora 55 milioni allo United. Che ha una percentuale sulla rivendita - Trinity64632517 : @ZhangKangyang Presidente, forse voi in Cina non l’avete capito, l’Inter non è un giocattolo da smontare a piacimen… - DanyRoss70 : RT @MCaronni: L'#Inter che adesso fa sapere che è #Lukaku a voler andare e non lei a venderlo rappresenta la parte grottesca di una cession… -