“Il suo posto alla collega”. Federica Panicucci, brutte voci dentro Mediaset: “L’altra costa meno” (Di giovedì 5 agosto 2021) Continuano le interessanti riunioni ai piani alti della rete del biscione. Quest’anno ce ne sono state eccome di sorprese, a partire dallo sconvolgente e inatteso abbandono di Alessia Marcuzzi al forte ridimensionamento dei programmi di Barbara D’Urso. Ora Alberto Dandolo, nella sua rubrica Ah saperlo, ha lanciato una bomba su Federica Panicucci e Mattino Cinque. Stando ai social e alle sue ultime dichiarazioni, l’estate di Federica Panicucci sta procedendo a gonfie vele al fianco del suo amato Marco Bacini. Ma secondo Alberto Dandolo gli alti vertici di Mediaset starebbero seguendo attentamente la ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 5 agosto 2021) Continuano le interessanti riunioni ai piani alti della rete del biscione. Quest’anno ce ne sono state eccome di sorprese, a partire dallo sconvolgente e inatteso abbandono di Alessia Marcuzzi al forte ridimensionamento dei programmi di Barbara D’Urso. Ora Alberto Dandolo, nella sua rubrica Ah saperlo, ha lanciato una bomba sue Mattino Cinque. Stando ai social e alle sue ultime dichiarazioni, l’estate dista procedendo a gonfie vele al fianco del suo amato Marco Bacini. Ma secondo Alberto Dandolo gli alti vertici distarebbero seguendo attentamente la ...

Advertising

RobertoBurioni : …contagiosa di quella alfa e sta velocemente prendendo il suo posto. Come conseguenza, il virus attuale è molto div… - Coninews : Lucy e il suo bronzo! ???? Dopo la delusione per il quarto posto a squadre alle Olimpiadi di Rio 2016, in Giappone… - Apollue : @CalcioFinanza Adesso chi storpierà i nomi al suo posto ? Ci mancheranno i suoi Menzemà e Mapè ?? - GarethWorld1 : RT @M0NIETTA: Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni Re ?? sul suo trono. Ogni pagliaccio ?? nel proprio circo. Buongiorno CY?? #CanYam… - nowbacktome_ : @rxhney Amo ovvio che non sono seria Letteralmente sarei morta io per tony al posto suo HAHAHA -

Ultime Notizie dalla rete : suo posto Calciomercato Milan, Ziyech può essere l'uomo giusto I rossoneri vogliono dargli un posto da titolare ma solo a patto che si tratti di trasferimento a ...l'inserimento del Bayern Monaco per arrivare a lui (oltre al fatto che sta per rinnovare con il suo ...

Se non ora, quando? Forse il pm Paolo Storari avrà pure qualche ragione dalla sua, come pure Piercamillo Davigo che lo ha assecondato, ma la decisione di ieri del Csm di mantenerlo al suo posto invece di spostarlo in ...

SBK, Il Covid ferma Mercado: al suo posto sulla Honda MIE Delbianco a Most GPOne.com FAVARA. AGGREDISCE LA MADRE CON UN FUCILE AD ARIA COMPRESSA. DENUNCIATO Nella serata di ieri 4 agosto i Carabinieri della Tenenza di Favara sono intervenuti in c.da Bargialamone per una lite animata all’interno di un’abitazione. Una volta giunti sul posto i militari dell’ ...

La giornata pazzesca di Talakhadze: tre record mondiali in sei ore alle Olimpiadi Il classe 1993, che aveva già vinto la medaglia d’oro a Rio de Janeiro, ha bissato il primo posto sul podio e ha stabilito il primato mondiale di categoria nello slancio con 223kg, nello strappo con ...

I rossoneri vogliono dargli unda titolare ma solo a patto che si tratti di trasferimento a ...l'inserimento del Bayern Monaco per arrivare a lui (oltre al fatto che sta per rinnovare con il...Forse il pm Paolo Storari avrà pure qualche ragione dalla sua, come pure Piercamillo Davigo che lo ha assecondato, ma la decisione di ieri del Csm di mantenerlo alinvece di spostarlo in ...Nella serata di ieri 4 agosto i Carabinieri della Tenenza di Favara sono intervenuti in c.da Bargialamone per una lite animata all’interno di un’abitazione. Una volta giunti sul posto i militari dell’ ...Il classe 1993, che aveva già vinto la medaglia d’oro a Rio de Janeiro, ha bissato il primo posto sul podio e ha stabilito il primato mondiale di categoria nello slancio con 223kg, nello strappo con ...