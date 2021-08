Fisco, nei primi 6 mesi dell’anno gettito di 213,3 mld (Di giovedì 5 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel periodo gennaio-giugno 2021, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 213.379 milioni di euro, segnando un incremento di 27.075 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+14,5%). Lo rende noto il Ministero dell’Economia. Il confronto tra i primi sei mesi del 2021 e quelli del corrispondente periodo dell’anno precedente presenta ancora un evidente carattere di disomogeneità per effetto del lockdown e delle conseguenti misure economiche dirette ad affrontare l’emergenza sanitaria. Inoltre, i provvedimenti di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel periodo gennaio-giugno 2021, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 213.379 milioni di euro, segnando un incremento di 27.075 milioni di euro rispetto allo stesso periodoprecedente (+14,5%). Lo rende noto il Ministero dell’Economia. Il confronto tra iseidel 2021 e quelli del corrispondente periodoprecedente presenta ancora un evidente carattere di disomogeneità per effetto del lockdown e delle conseguenti misure economiche dirette ad affrontare l’emergenza sanitaria. Inoltre, i provvedimenti di ...

