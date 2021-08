Brave and Beautiful, trama 5 agosto: scoperte e tranelli (Di giovedì 5 agosto 2021) Anticipazioni Brave and Beautiful oggi 5 agosto 2021 con alcuni tranelli che stanno per essere scoperti e la delusione di Suhan per tutto quello che ha scoperto. Suhan contro il padre Tahsin Nuova puntata Brave and Beautiful oggi 5 agosto 2021 dopo che Suhan ha scoperto tutta la verità su Cesur. L'imprenditrice ha svolto delle indagini private ed è arrivata al fatto che l'uomo che ama, in realtà non è chi dice di essere. Si è resa conto che lui sia arrivato nelle terre del padre solo per vendicarsi di tutto quello che è stato fatto alla sua famiglia. Il timore di Suhan è ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 5 agosto 2021) Anticipazioniandoggi 52021 con alcuniche stanno per essere scoperti e la delusione di Suhan per tutto quello che ha scoperto. Suhan contro il padre Tahsin Nuova puntataandoggi 52021 dopo che Suhan ha scoperto tutta la verità su Cesur. L'imprenditrice ha svolto delle indagini private ed è arrivata al fatto che l'uomo che ama, in realtà non è chi dice di essere. Si è resa conto che lui sia arrivato nelle terre del padre solo per vendicarsi di tutto quello che è stato fatto alla sua famiglia. Il timore di Suhan è ...

Advertising

infoitcultura : “Brave and Beautiful” anticipazioni 6 agosto: un regalo speciale per Suhan - zazoomblog : Brave and beautiful anticipazioni 5 agosto 2021: Suhan affronta suo padre - #Brave #beautiful #anticipazioni - cinemaniaco_fb : ?????????????? Brave and beautiful anticipazioni 5 agosto 2021: Suhan affronta suo padre - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Ecco le trame di Brave and Beautiful, dal 9 al 13 agosto alle 14.45 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity ???? h… - Tonia_Sardano : @YamanFanPageIta Infatti non lo seguo più. Preferisco più Brave and Beautiful, è veramente diversa dalle altre,… -