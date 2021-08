BLUE REFLECTION: Second Light – Nuovi dettagli svelati (Di giovedì 5 agosto 2021) Oggi, KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Gust Studios hanno annunciato Nuovi personaggi, Nuovi battle system e una nuova location di BLUE REFLECTION: Second Light – l’attesissimo sequel dell’amatissimo JRPG del 2017, BLUE REFLECTION. Il gioco è attualmente in sviluppo per Nintendo Switch™, PlayStation®4 (giocabile su PlayStation®5 tramite retrocompatibilità) e PC Windows tramite Steam® e l’uscita è prevista in tutta Europa per il 9 novembre 2021. BLUE REFLECTION: Second Light segue le ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 5 agosto 2021) Oggi, KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Gust Studios hanno annunciatopersonaggi,battle system e una nuova location di– l’attesissimo sequel dell’amatissimo JRPG del 2017,. Il gioco è attualmente in sviluppo per Nintendo Switch™, PlayStation®4 (giocabile su PlayStation®5 tramite retrocompatibilità) e PC Windows tramite Steam® e l’uscita è prevista in tutta Europa per il 9 novembre 2021.segue le ...

