Atletica, Olimpiadi Tokyo: Steven Gardiner padrone dei 400 metri. James terzo podio di fila (Di giovedì 5 agosto 2021) Steven Gardiner si conferma padrone dei 400 metri. Il Campione del Mondo in carica ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021, interpretando al meglio una bellissima gara: ha lasciato sfogare il giamaicano Christopher Taylor e lo statunitense Michael Norman, autori di un primo 200 esagerato, li ha ripresi a inizio rettilineo conclusivo e ha trionfato col tempo di 43.85 (suo stagionale). Il bahamense non ha corso splendidamente dal punto di vista tecnico ed è parso sofferente nel finale, ma è riuscito a giganteggiare in virtù di una classe cristallina. Il 25enne, bronzo ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021)si confermadei 400. Il Campione del Mondo in carica ha conquistato la medaglia d’oro alledi2021, interpretando al meglio una bellissima gara: ha lasciato sfogare il giamaicano Christopher Taylor e lo statunitense Michael Norman, autori di un primo 200 esagerato, li ha ripresi a inizio rettilineo conclusivo e ha trionfato col tempo di 43.85 (suo stagionale). Il bahamense non ha corso splendidamente dal punto di vista tecnico ed è parso sofferente nel finale, ma è riuscito a giganteggiare in virtù di una classe cristallina. Il 25enne, bronzo ...

