Atletica, Olimpiadi Tokyo: Pedro Pichardo d’oro nel triplo, Dallavalle nono, Ihemeje 11° (Di giovedì 5 agosto 2021) Non riescono ad entrare tra i migliori otto i due gli azzurri in finale nel salto triplo maschile alle Olimpiadi di Tokyo: Andrea Dallavalle è nono con 16.85, mentre Emanuel Ihemeje è undicesimo con 16.52. Oro per il lusitano Pedro Pichardo, che fa 17.98 e fissa il nuovo record nazionale. Lontani tutti gli avversari: argento con tanto di personale ritoccato per il cinese Zhu Yaming con 17.57, bronzo per Hugues Fabrice Zango con 17.47, che regala la prima medaglia delle Olimpiadi di Tokyo al Burkina Faso. Giù dal podio con ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) Non riescono ad entrare tra i migliori otto i due gli azzurri in finale nel saltomaschile alledi: Andreacon 16.85, mentre Emanuelè undicesimo con 16.52. Oro per il lusitano, che fa 17.98 e fissa il nuovo record nazionale. Lontani tutti gli avversari: argento con tanto di personale ritoccato per il cinese Zhu Yaming con 17.57, bronzo per Hugues Fabrice Zango con 17.47, che regala la prima medaglia delledial Burkina Faso. Giù dal podio con ...

