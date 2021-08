The Suicide Squad: James Gunn risponde ai fan di Zack Snyder e David Ayer che massacrano il film (Di mercoledì 4 agosto 2021) James Gunn ha commentato il gran numero di recensioni negative con cui alcuni fan di Zack Snyder e David Ayer hanno massacrato The Suicide Squad - Missione Suicida. Tramite un post su Twitter, James Gunn ha commentato il "bombardamento" di recensioni negative che i fan di Zack Snyder e David Ayer stanno scrivendo su The Suicide Squad - Missione Suicida ancora prima di aver visto il film. L'uscita di The ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 4 agosto 2021)ha commentato il gran numero di recensioni negative con cui alcuni fan dihanno massacrato The- Missione Suicida. Tramite un post su Twitter,ha commentato il "bombardamento" di recensioni negative che i fan distanno scrivendo su The- Missione Suicida ancora prima di aver visto il. L'uscita di The ...

Advertising

Variety : ?? John Cena came in costume for #TheSuicideSquad premiere ?? - zazoomblog : The Suicide Squad: James Gunn risponde ai fan di Zack Snyder e David Ayer che massacrano il film - #Suicide #Squad… - dansedeDragon : @byNoIan Nooo, solo se llama The Suicide Squad - dspechemode : quero ver o the suicide squad - snorlaxdw : INGIN NONTON THE SUICIDE SQUAD DI BIOSKOP???????????????????? -