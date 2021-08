Statuto M5s, Conte incassa quasi il 90% dei sì (Di mercoledì 4 agosto 2021) La base del M5S dice sì al nuovo Statuto. “Gli iscritti al voto erano 113mila 894, hanno votato 60 mila 940” annuncia il reggente del Movimento Cinque Stelle Vito Crimi durante una diretta Facebook. “Quindi il quorum, pari alla metà degli aventi diritto al voto, è stato ampiamente superato i sì al nuovo Statuto sono stati 53 mila 238, pari all’87,36%. 7 mila 702 invece i no”. “Questo è un risultato straordinario” che dimostra come lo “Statuto non sia un mero strumento, ma una vera e propria rivoluzione in termini di identità di un Movimento che punta al 2050”. “Contestualmente – aggiunge – convoco l’assemblea degli ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 agosto 2021) La base del M5S dice sì al nuovo. “Gli iscritti al voto erano 113mila 894, hanno votato 60 mila 940” annuncia il reggente del Movimento Cinque Stelle Vito Crimi durante una diretta Facebook. “Quindi il quorum, pari alla metà degli aventi diritto al voto, è stato ampiamente superato i sì al nuovosono stati 53 mila 238, pari all’87,36%. 7 mila 702 invece i no”. “Questo è un risultato straordinario” che dimostra come lo “non sia un mero strumento, ma una vera e propria rivoluzione in termini di identità di un Movimento che punta al 2050”. “stualmente – aggiunge – convoco l’assemblea degli ...

