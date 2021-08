Pensioni anticipate e quota 41 per i precoci: i requisiti a oggi, ma l’allargamento nel 2022 è a rischio (Di mercoledì 4 agosto 2021) Le Pensioni dei lavoratori precoci sono uno dei temi caldi dell’attuale dibattito previdenziale. La maturazione del diritto di accesso all’Inps con 41 anni di versamenti (nota come quota 41) risulta attualmente possibile solo per una parte ristretta dei potenziali aderenti. Al vincolo dei versamenti si aggiungono infatti criteri stringenti, che rendono possibile la quiescenza solo in casi molto particolari. Per questo motivo, i lavoratori e i sindacati chiedono da tempo d’intervenire garantendo l’opzione di uscita in senso generalizzato. Se non dovesse riuscire questo passaggio, l’attesa è perlomeno per un ampliamento della platea, ... Leggi su notizieora (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ledei lavoratorisono uno dei temi caldi dell’attuale dibattito previdenziale. La maturazione del diritto di accesso all’Inps con 41 anni di versamenti (nota come41) risulta attualmente possibile solo per una parte ristretta dei potenziali aderenti. Al vincolo dei versamenti si aggiungono infatti criteri stringenti, che rendono possibile la quiescenza solo in casi molto particolari. Per questo motivo, i lavoratori e i sindacati chiedono da tempo d’intervenire garantendo l’opzione di uscita in senso generalizzato. Se non dovesse riuscire questo passaggio, l’attesa è perlomeno per un ampliamento della platea, ...

Advertising

simposioixprime : Pensioni anticipate, Ape e Tfr: tutte le opzioni sul tavolo per il dopo Quota 100 - L_Economia : Per i dipendenti pubblici diminuisce ulteriormente l’età media delle uscite anticipate - AMarco1987 : Pensioni anticipate, Ape e Tfr: tutte le opzioni sul tavolo per il dopo Quota 100 - Il Sole 24 ORE @sole24ore - morry74 : Pensioni anticipate, Ape e Tfr: tutte le opzioni sul tavolo per il dopo Quota 100 @sole24ore - rosamara1604 : RT @sole24ore: #Pensioni anticipate, Ape e Tfr: tutte le opzioni sul tavolo per il dopo #Quota100. Il confronto tra #governo e #sindacati r… -