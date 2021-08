Milan, Pioli punta su Giroud: subito titolare col Valencia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Stefano Pioli punta subito su Olivier Giroud e nell’amichevole che il Milan giocherà questa sera contro il Valencia lo schiererà da titolare Questa sera alle 20:30 il Milan di Stefano Pioli affronterà il Valencia nel quarto test amichevole in preparazione alla prima gara ufficiale della stagione contro la Sampdoria. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 Una sfida importante per testare la forza dei rossoneri. Il tecnico rossonero, stando a quanto riporta l’edizione ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Stefanosu Oliviere nell’amichevole che ilgiocherà questa sera contro illo schiererà daQuesta sera alle 20:30 ildi Stefanoaffronterà ilnel quarto test amichevole in preparazione alla prima gara ufficiale della stagione contro la Sampdoria. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Una sfida importante per testare la forza dei rossoneri. Il tecnico rossonero, stando a quanto riporta l’edizione ...

