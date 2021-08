Meghan Markle, il video per il compleanno (con Harry «giocoliere» alla finestra) (Di mercoledì 4 agosto 2021) Meghan Markle al fianco delle donne, anche nel giorno del suo compleanno. La duchessa di Sussex, dopo aver spento 40 candeline, ha lanciato – attraverso la Archewell Foundation – un nuovo progetto intitolato proprio «40×40» per «aiutare le donne a tornare a lavoro»: nell’esilarante video, pubblicato sul sito della Fondazione, la protagonista è l’ex attrice americana, collegata su Zoom con la star Melissa McCarthy. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 4 agosto 2021) Meghan Markle al fianco delle donne, anche nel giorno del suo compleanno. La duchessa di Sussex, dopo aver spento 40 candeline, ha lanciato – attraverso la Archewell Foundation – un nuovo progetto intitolato proprio «40×40» per «aiutare le donne a tornare a lavoro»: nell’esilarante video, pubblicato sul sito della Fondazione, la protagonista è l’ex attrice americana, collegata su Zoom con la star Melissa McCarthy.

