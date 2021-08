Le due mosse di Jacobs: la partenza come il salto in lungo e lo scudo aerodinamico (Di mercoledì 4 agosto 2021) Repubblica ripercorre l’ultimo anno di Marcell Jacobs e la metamorfosi che lo ha condotto alla conquista della medaglia d’oro olimpica nei cento metri. Metamorfosi basata sul lavoro su un paio di intuizioni. La prima è del suo allenatore Paolo Camossi. Camossi fa una mossa da matto: studia per lui un nuovo modo di scattare dai blocchi, rivoluzionando un vecchio principio della velocità che vuole la partenza eseguita con passi lunghi e potenti. «Accorcia i passi e concentrati sulla gamba destra che va troppo a rimorchio della sinistra. I cento metri sono matematica: frequenza e ampiezza». Significa alzarsi in posizione eretta subito dopo lo sparo. Marcell ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 4 agosto 2021) Repubblica ripercorre l’ultimo anno di Marcelle la metamorfosi che lo ha condotto alla conquista della medaglia d’oro olimpica nei cento metri. Metamorfosi basata sul lavoro su un paio di intuizioni. La prima è del suo allenatore Paolo Camossi. Camossi fa una mossa da matto: studia per lui un nuovo modo di scattare dai blocchi, rivoluzionando un vecchio principio della velocità che vuole laeseguita con passi lunghi e potenti. «Accorcia i passi e concentrati sulla gamba destra che va troppo a rimorchio della sinistra. I cento metri sono matematica: frequenza e ampiezza». Significa alzarsi in posizione eretta subito dopo lo sparo. Marcell ...

