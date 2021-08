Kaio Jorge Juve, svelato il numero di maglia? Primo spoiler (Di mercoledì 4 agosto 2021) Kaio Jorge Juve, svelato il numero di maglia? Arriva un Primo spoiler sulla possibile scelta del brasiliano A Torino è il giorno di Kaio Jorge. L’attaccante brasiliano, atterrato oggi in città, sta svolgendo le visite mediche al J Medical ed è pronto a legarsi con il club bianconero per i prossimi anni. In giornata sono anche arrivati i primi indizi sul possibile numero di maglia del nuovo acquisto della Juventus. Lo spoiler è arrivato dai primi autografi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021)ildi? Arriva unsulla possibile scelta del brasiliano A Torino è il giorno di. L’attaccante brasiliano, atterrato oggi in città, sta svolgendo le visite mediche al J Medical ed è pronto a legarsi con il club bianconero per i prossimi anni. In giornata sono anche arrivati i primi indizi sul possibiledidel nuovo acquisto dellantus. Loè arrivato dai primi autografi ...

Advertising

romeoagresti : ?? #KaioJorge arriverà a Torino domani // Kaio Jorge will be in Turin tomorrow ????????@GoalItalia @goal - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Kaio Jorge è atterrato a Torino ?????? - Gazzetta_it : Juve, ecco Kaio Jorge. Un po' Firmino, un po' Lautaro: l’attaccante completo per i bianconeri - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - De Luca: 'Kaio Jorge alla Juve? Anche la Roma in passato voleva Ounas ma poi il calciatore è andato al Napoli… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - De Luca: 'Kaio Jorge alla Juve? Anche la Roma in passato voleva Ounas ma poi il calciatore è andato al Napoli… -