Imola, violenta la figlia quindicenne e la mette incinta: arrestato. In ospedale aveva accusato dello stupro un cugino della ragazza (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ha costretto più volte la figlia quindicenne ad avere rapporti sessuali, fino a metterla incinta. L'uomo, un pachistano, regolarmente residente in Italia dal 2009, è stato arrestato per violenza sessuale e portato nel carcere bolognese della Dozza dagli agenti del commissariato di Imola. I fatti risalgono allo scorso 15 gennaio quando la ragazza, dopo aver accusato un malessere a scuola, è stata accompagnata in ospedale a Imola dove è stata sottoposta ad accertamenti che hanno rivelato lo stato di ...

