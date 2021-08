Fine Foods, operatività sul buy-back (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 21 aprile 2021, Fine Foods & Pharmaceuticals ha comunicato di aver acquistato, dal 26 al 30 luglio 2021, complessive 15.513 azioni proprie pari allo 0,0607% del capitale sociale al prezzo medio ponderato di 13,6561 euro, per un controvalore complessivo pari a 211.846,66 euro. A seguito degli acquisti indicati nel presente comunicato, al 30 luglio, la Società detiene 1.045.303 azioni proprie, pari al 4,0896% del capitale sociale. Intanto, a Piazza affari, Fine Foods & Pharmaceuticals si muove al rialzo e si attesta a 15 euro, con un ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 21 aprile 2021,& Pharmaceuticals ha comunicato di aver acquistato, dal 26 al 30 luglio 2021, complessive 15.513 azioni proprie pari allo 0,0607% del capitale sociale al prezzo medio ponderato di 13,6561 euro, per un controvalore complessivo pari a 211.846,66 euro. A seguito degli acquisti indicati nel presente comunicato, al 30 luglio, la Società detiene 1.045.303 azioni proprie, pari al 4,0896% del capitale sociale. Intanto, a Piazza affari,& Pharmaceuticals si muove al rialzo e si attesta a 15 euro, con un ...

Advertising

24finanza : La sfida di Fine Foods: sul piatto 100 milioni per crescere con l’M&A - sole24ore : La sfida di Fine Foods: sul piatto 100 milioni per crescere con l’M&A - DividendProfit : La sfida di Fine Foods: sul piatto 100 milioni per crescere con l’M&A - sole24ore : La sfida di Fine Foods: sul piatto 100 milioni per crescere con l’M&A - Osserv_Impresa : La sfida di Fine Foods: sul piatto 100 milioni per crescere con l’M&A: Da luglio il terzista di farmaci, integrator… -