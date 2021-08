Dimentica di tirare il freno | l’auto precipita nel dirupo video | solo due passeggeri riescono a uscire

(Di mercoledì 4 agosto 2021)scivola via, mentre due persone si lanciano fuori, sotto lo sguardo dell’autista, che avevato diila mano. La tragedia, filmata da unamatoriale, è accaduta in Cina, nella regione autonoma dello Xinjiang, sulla “strada più bella della Cina”, la panoramica Duku Highway.ha iniziato a rotolare giù per un, con tutta la famiglia a bordo. Due, tra cui un bambino, sono riusciti a fuggire dalla macchina mentre la donna seduta sul sedile davanti è finita nelriportando gravi ...

Il papà aveva dimenticato di tirare il freno della sua macchina dopo aver accostato lungo la panoramica Duku Highway nello Xinjiang, in Cina. L'auto ha iniziato a rotolare giù per un precipizio, con tutta la famiglia a bordo. Due passeggeri, tra cui un bambino, sono riusciti a scendere dalla macchina in movimento mentre una donna seduta sul sedile davanti è finita nel dirupo riportando gravi lesioni all'anca.