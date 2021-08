(Di mercoledì 4 agosto 2021) E' stato imbrattato con delle svastiche, la scorsa notte, ildelladi, in piazza Abbiategrasso. Lo rende noto l'Anpi, l'associazione dei partigiani, che denuncia "...

Advertising

AnsaLombardia : Croci naziste su murale biblioteca Chiesa Rossa a Milano. Lo denuncia l'Anpi, 'ora individuare autori ignobile gest… -

Ultime Notizie dalla rete : Croci naziste

ANSA Nuova Europa

E' stato imbrattato con delle svastiche, la scorsa notte, il murale della biblioteca Chiesa Rossa di Milano, in piazza Abbiategrasso. Lo rende noto l'Anpi, l'associazione dei partigiani, che denuncia "...... indisturbata, sventolava di fronte alla stessa polizia marsalese che da almeno 10 anni lascia agire, indisturbato, quell'unico uomo che disegna svastiche, fasci littorî e...E' stato imbrattato con delle svastiche, la scorsa notte, il murale della biblioteca Chiesa Rossa di Milano, in piazza Abbiategrasso. (ANSA) ...E' stato imbrattato con delle svastiche, la scorsa notte, il murale della biblioteca Chiesa Rossa di Milano, in piazza Abbiategrasso. Lo rende noto l'Anpi, l'associazione dei partigiani, che denuncia ...