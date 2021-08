Boom vendite climatizzatori, ventole avanti tutta (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il caldo spinge le vendite dei climatizzatori, una tendenza peraltro già registrata nel periodo aprile-giugno 2021. Fatta eccezione per i condizionatori trasferibili, che al termine dei primi sei mesi del 2021 evidenziano cali del -15,4% a volume e -16,2% a valore rispetto allo stesso periodo del 2020, tutte le altre categorie di prodotto presentano dati in crescita, in qualche caso anche con percentuali a tre cifre. A rilevarlo Assoclima l’Associazione dei costruttori di sistemi di climatizzazione federata ad Anima Confindustria meccanica varia. Nel comparto centralizzato, in particolare, prosegue il trend positivo delle apparecchiature idroniche ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il caldo spinge ledei, una tendenza peraltro già registrata nel periodo aprile-giugno 2021. Fatta eccezione per i condizionatori trasferibili, che al termine dei primi sei mesi del 2021 evidenziano cali del -15,4% a volume e -16,2% a valore rispetto allo stesso periodo del 2020, tutte le altre categorie di prodotto presentano dati in crescita, in qualche caso anche con percentuali a tre cifre. A rilevarlo Assoclima l’Associazione dei costruttori di sistemi di climatizzazione federata ad Anima Confindustria meccanica varia. Nel comparto centralizzato, in particolare, prosegue il trend positivo delle apparecchiature idroniche ...

