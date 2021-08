Real Madrid, arriva ancora una pessima notizia per Ancelotti (Di martedì 3 agosto 2021) Continuano i problemi per il Real Madrid di Ancelotti che vede l’ennesimo stop, questa volta molto importante per il centrocampo L’avventura di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid non è iniziata nel migliore dei modi. Le positività al Covid di Alaba ed Odriozola e le cessioni di top player come Sergio Ramos e Varane Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 3 agosto 2021) Continuano i problemi per ildiche vede l’ennesimo stop, questa volta molto importante per il centrocampo L’avventura di Carlosulla panchina delnon è iniziata nel migliore dei modi. Le positività al Covid di Alaba ed Odriozola e le cessioni di top player come Sergio Ramos e Varane Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Dalla Spagna: il Real Madrid mette in vendita Ceballos, il Milan ci pensa 5 Un ritorno di fiamma. Il Milan è tornato a pensare a Dani Ceballos, trequartista spagnolo classe 1996 in scadenza nel 2023 con il Real Madrid. La notizia è rilanciata da ABC , secondo il quale i blancos hanno deciso di mettere in vendita il talento di Utrera, con l'obiettivo di fare cassa. Dopo due stagioni in prestito all'...

Real Madrid, UFFICIALE: si ferma Kroos, è pubalgia Commenta per primo Il Real Madrid comunica che Toni Kroos si ferma per pubalgia: 'E' tempo di riposare e lavorarci per essere pronto a una lunga stagione, tornerò presto', twitta il centrocampista tedesco.

Il nuovo Real Madrid di Carlo Ancelotti numero-diez.com Isco alla Juventus, affare possibile: entra nel vivo il calciomercato bianconero La Juventus potrebbe presto ingaggiare il trequartista Isco dal Real Madrid: l'affare è possibile, ma richiederà del tempo ...

Alla scoperta di Bitshiabu: 16 anni, un posto nel Psg e i paragoni con Koulibaly Difensore centrale, francese, origini congolesi, ha conquistato la stima di Pochettino durante il ritiro: resterà in gruppo, Leonardo lo ha blindato con un contratto fino al 2024 ...

