Rally per Eli Lilly festeggia la trimestrale (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Rialzo per Eli Lilly, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,11%. Il gruppo farmaceutico ha chiuso il secondo trimestre con un giro d'affari in crescita del 22,6% a 6,74 miliardi di dollari e superiore alle attese degli analisti (6,62 miliardi). L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Eli Lilly più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato. Lo status tecnico di breve periodo di Eli Lilly mette in risalto un ampliamento della performance positiva della ...

Ultime Notizie dalla rete : Rally per Rally per Eli Lilly festeggia la trimestrale Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 275,6.

Questa coincidenza farà volare Piazza Affari raddoppiando i prezzi e spingendola a 50.000 punti? ... " Questi sono i fattori che possono scatenare a Piazza Affari il rally d'agosto ". A questi si può ...di buon auspicio I mesi che vanno tra marzo 2011 e luglio 2012 furono molto turbolenti per l'Europa ...

