Ora è ufficiale: Bonazzoli è un nuovo giocatore della Salernitana (Di martedì 3 agosto 2021) Arriva l’ufficialità da parte della Salernitana: Federico Bonazzoli è un attaccante granata. Ve lo avevamo anticipato due giorni fa dell’imminente arrivo del blucerchiato alla corte di Castori. Oggi per l’ora di pranzo vi avevamo confermato l’operazione. Il giocatore classe 1997 arriva nel club campano in prestito con opzione e controopzione dalla Sampdoria. Questo il comunicato della Salernitana: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’U.C. Sampdoria per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione dell’attaccante ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 3 agosto 2021) Arriva l’ufficialità da parte: Federicoè un attaccante granata. Ve lo avevamo anticipato due giorni fa dell’imminente arrivo del blucerchiato alla corte di Castori. Oggi per l’ora di pranzo vi avevamo confermato l’operazione. Ilclasse 1997 arriva nel club campano in prestito con opzione e controopzione dalla Sampdoria. Questo il comunicato: “L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’U.C. Sampdoria per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione dell’attaccante ...

Advertising

Inter : ????? | SUPER CHAMPS Acquista ora la collezione ufficiale di Super Champs ????? - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO SANTOS, ACCORDO CON LA JUVE PER KAIO JORGE IL CLUB BRASILIANO LO ANNUNCIA SUL SITO UFFICIALE… - Ruffino_Lorenzo : Sarebbe ora di iniziare ad avere un calendario ufficiale delle consegne. In Francia lo hanno in open data, qui biso… - menendezES9 : RT @Inter: ????? | SUPER CHAMPS Acquista ora la collezione ufficiale di Super Champs ????? - giomo2 : RT @Inter: ????? | SUPER CHAMPS Acquista ora la collezione ufficiale di Super Champs ????? -

Ultime Notizie dalla rete : Ora ufficiale Bill e Melinda Gates divorziano. L'impensabile cifra del mantenimento Il tutto è stato reso ufficiale ieri, 2 agosto, da un giudice della Corte Suprema dello Stato di ... 'Non vedo l'ora di passare altri 25 anni a ridere insieme'. Dal canto suo, Melinda sapeva che il ...

Gigi D'Alessio aspetta un figlio dalla nuova compagna Denise Esposito ... in edicola da domani, il cantautore napoletano sarebbe ora in attesa di un altro figlio, il quarto ... anticipata mesi fa dal Corriere del Mezzogiorno , è ormai ufficiale. La cantante di Sora è stata ...

Ora è ufficiale: si riqualifica il Castello di Nozzano La Gazzetta di Lucca Svincolati Milazzo, Trimboli: “Allestiremo un roster competitivo per la C Gold” Dopo la composizione ufficiale del girone di serie C Gold, siculo-calabro, entra nel vivo la programmazione del prossimo campionato in casa Svincolati Milazzo. Numerose le novità previste. Tra queste ...

Spider-Man No Way Home sarà rimandato? Le news su Venom 2 preoccupano i fan L'attesissimo terzo capitolo del franchise Sony-Marvel diretto da Jon Watts dovrebbe scire nelle sale il 17 dicembre 2021 ...

Il tutto è stato resoieri, 2 agosto, da un giudice della Corte Suprema dello Stato di ... 'Non vedo l'di passare altri 25 anni a ridere insieme'. Dal canto suo, Melinda sapeva che il ...... in edicola da domani, il cantautore napoletano sarebbein attesa di un altro figlio, il quarto ... anticipata mesi fa dal Corriere del Mezzogiorno , è ormai. La cantante di Sora è stata ...Dopo la composizione ufficiale del girone di serie C Gold, siculo-calabro, entra nel vivo la programmazione del prossimo campionato in casa Svincolati Milazzo. Numerose le novità previste. Tra queste ...L'attesissimo terzo capitolo del franchise Sony-Marvel diretto da Jon Watts dovrebbe scire nelle sale il 17 dicembre 2021 ...