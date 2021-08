LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Simone Biles torna ed è bronzo alla trave! Vince Guan (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA alla TRAVE: Simone Biles TERZA VIDEO Simone Biles, ESERCIZIO alla TRAVE: MEDAGLIA DI bronzo Grazie a tutti per averci seguito durante queste Olimpiadi. Sono stati undici giorni di grande Ginnastica artistica a Tokyo, ci siamo divertiti e appassionati. Ora la Polvere di Magnesio si prenderà un po’ di pausa, il prossimo appuntamento è dal 18 al 24 ottobre: si disputeranno i Mondiali, sempre in Giappone. A presto ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARATRAVE:TERZA VIDEO, ESERCIZIOTRAVE: MEDAGLIA DIGrazie a tutti per averci seguito durante queste. Sono stati undici giorni di grande, ci siamo divertiti e appassionati. Ora la Polvere di Magnesio si prenderà un po’ di pausa, il prossimo appuntamento è dal 18 al 24 ottobre: si disputeranno i Mondiali, sempre in Giappone. A presto ...

