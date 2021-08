Il Titanic fa ancora danni: ci sono tre feriti (a ben oltre 110 anni dal disastro) (Di martedì 3 agosto 2021) Sebbene siano trascorsi più 110 anni dall’affondamento del Titanic, che ha provocato quasi 1500 morti, il transatlantico ‘continua a mietere vittime’. Tre turisti infatti sono rimasti feriti al Titanic Museum Attraction a Pigeon Forge, perché sono stati travolti da un pezzo di iceberg caduto dal muro. LEGGI ANCHE => Titanic, cinque cose che (forse) non sapete sul film 11 volte premio oscar Il Titanic fa ancora paura Il più celebre affondamento marittimo della storia ha accumulato un gran numero di fan grazie anche alla ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 3 agosto 2021) Sebbene siano trascorsi più 110dall’affondamento del, che ha provocato quasi 1500 morti, il transatlantico ‘continua a mietere vittime’. Tre turisti infattirimastialMuseum Attraction a Pigeon Forge, perchéstati travolti da un pezzo di iceberg caduto dal muro. LEGGI ANCHE =>, cinque cose che (forse) non sapete sul film 11 volte premio oscar Ilfapaura Il più celebre affondamento marittimo della storia ha accumulato un gran numero di fan grazie anche alla ...

Advertising

bonjovi1982 : @salfa3104 @_fede10 Io però suono ancora adesso, è solo una piccola falla (cit. Musicista orchestra Titanic) - FilippoPippoVia : @gardinolorenzo @FootballAndDre1 L'allenatore è scappato il giorno dopo aver vinto lo scudo, hai e stai venendo i p… - Giosue38964236 : Spalletti e l'ancora del risorgimento del calcio Napoli 2021-2022 !?? Altrimenti ci troveremo in balia sulla nave di Titanic!! - Carmennella_ : RT @ssscarolina8: Dalle storie di Stefania è subito Titanic???Ancora non smetto di ridere?? - ssscarolina8 : Dalle storie di Stefania è subito Titanic???Ancora non smetto di ridere?? -