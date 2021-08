Empoli | Totti in ritiro | visita e saluto al suo ex allenatore | Andreazzoli – FOTO

(Di martedì 3 agosto 2021) Ospite d’eccezione a Monteboro, sede deldell’: incontro con la dirigenza ed il tecnico per FrancescoL’prosegue il suoa Monteboro nel Centro Sportivo azzurro: i toscani, tornati in Serie A, si sono affidati di nuovo ad Aurelioper ripetere – magari con la promozione – l’ultima stagione nella massima serie. E oggi l’ha ricevuto una gradita: Francescoè piombato inper salutare il suo ex...

Advertising

EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Il Capitano a Monteboro: Totti arriva a Empoli #empolifc - salvione : Totti, ritorno al passato: incontro a Empoli con Andreazzoli - sportli26181512 : Totti, ritorno al passato: incontro a Empoli con Andreazzoli: L'ex capitano della Roma ha incontrato nel centro spo… -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli Totti

Corriere dello Sport

Francescoquesto pomeriggio ha visitato Monteboro, dove l'si sta allenando in questi giorni in vista dell'avvio della stagione. L'ex numero 10 della Roma ha incontrato il presidente dell', ...ROMA - Ritorno al passato per Francescoche quest'oggi ha incontrato nel centro sportivo dell'Aurelio Andreazzoli, vecchia conoscenza giallorossa. Il tecnico della squadra toscana per tanti anni ha vissuto a Trigoria, prima ...Empoli, Francesco Totti visita il centro sportivo e incontra Corsi: l'ex capitano giallorosso ora è un procuratore ...Ospite d’eccezione a Monteboro, sede del ritiro dell’Empoli: incontro con la dirigenza ed il tecnico per Francesco Totti – FOTO L’Empoli prosegue il suo ritiro a Monteboro nel Centro Sportivo azzurro: ...