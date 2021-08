Dilaga la variante Delta? E Obama invita 700 invitati alla sua festa per i 60 anni: fine disastrosa, ora rischia grosso (Di martedì 3 agosto 2021) Bufera su Barack Obama, che in occasione dei suoi 60 anni ha deciso di organizzare un party con 700 invitati. A scatenare le polemiche è il timore che la festa dell'ex presidente americano si trasformi in un maxi-assembramento pieno di focolai. Un rischio che nessuno vorrebbe correre, soprattutto adesso che gli Stati Uniti, come molti altri Paesi, è in piena emergenza da variante Delta. L'enorme numero di partecipanti al party è stato rivelato dalla stampa americana, che ha citato fonti vicine al dem. Stando alle indiscrezioni riportate dalle testate americane, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Bufera su Barack, che in occasione dei suoi 60ha deciso di organizzare un party con 700ti. A scatenare le polemiche è il timore che ladell'ex presidente americano si trasformi in un maxi-assembramento pieno di focolai. Un rischio che nessuno vorrebbe correre, soprattutto adesso che gli Stati Uniti, come molti altri Paesi, è in piena emergenza da. L'enorme numero di partecipanti al party è stato rivelato dstampa americana, che ha citato fonti vicine al dem. Stando alle indiscrezioni riportate dalle testate americane, ...

