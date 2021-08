Dal fratello di Maradona al compagno della Carrà: quei vip candidati alle elezioni comunali (Di martedì 3 agosto 2021) Anche per questa tornata elettorale c’è da aspettarsi qualche sorpresa per i canditati nelle liste comunali dove compaiono alcuni nomi noti appartenenti a mondi lontani da quello della politica. A Torino il cantante dei Righeira, Stefano Righi, si candida come consigliere comunale. Il suo nome comparirà nella lista civica ‘Torino Città Futura’ che insieme al Partito Comunista sostiene il candidato sindaco Giusi Greta Di Cristina, una delle due donne in corsa per la Sala Rossa insieme a Valentina Sganga del M5S. “La mia candidatura — spiega Righeira, amico del leader del Partito comunista Marco Rizzo — è un po’ una protesta nei confronti ... Leggi su tpi (Di martedì 3 agosto 2021) Anche per questa tornata elettorale c’è da aspettarsi qualche sorpresa per i canditati nelle listedove compaiono alcuni nomi noti appartenenti a mondi lontani da quellopolitica. A Torino il cantante dei Righeira, Stefano Righi, si candida come consigliere comunale. Il suo nome comparirà nella lista civica ‘Torino Città Futura’ che insieme al Partito Comunista sostiene il candidato sindaco Giusi Greta Di Cristina, una delle due donne in corsa per la Sala Rossa insieme a Valentina Sganga del M5S. “La mia candidatura — spiega Righeira, amico del leader del Partito comunista Marco Rizzo — è un po’ una protesta nei confronti ...

Advertising

whitechocolat80 : @Yoda15271485 @fattoquotidiano ?? Un articolo del 2009 in cui si parla del locale che avrebbe evaso dal 2003 al 2007… - BertassoClaudio : RT @GiacomoGorini: La vera saggezza viene dal signore seduto di fianco a me in treno, 60enne tuttofare e culturista da competizione ai temp… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @GiacomoGorini: La vera saggezza viene dal signore seduto di fianco a me in treno, 60enne tuttofare e culturista da competizione ai temp… - SandroBonomi2 : RT @GiacomoGorini: La vera saggezza viene dal signore seduto di fianco a me in treno, 60enne tuttofare e culturista da competizione ai temp… - GiacomoGorini : La vera saggezza viene dal signore seduto di fianco a me in treno, 60enne tuttofare e culturista da competizione ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal fratello 16 Anni e Incinta 8: la giornata tipo di Swami prima e dopo essere diventata mamma Swami è una mamma single ma non è certo sola: intorno ha tutta la sua grande famiglia sempre pronta a sostenerla e capitanata dal fratello Manuel con il quale ha uno stupendo rapporto. Schiaccia play ...

golf olimpico, le azzurre sfidano le big Cresciuta col mito della messicana Lorena Ochoa, dal 2020 è protagonista sul Ladies European Tour. ... fratello di Nelly e Jessica, che ha preferito saltare l'appuntamento a cinque cerchi per preparare ...

Tragedia a Montenero, trovato morto in casa a 58 anni dal fratello LivornoToday Dal fratello di Maradona al compagno della Carrà: quei vip candidati alle elezioni comunali A Napoli invece la sfida sarà tutta “in famiglia” e legata al Pibe de Oro. Fratello e figlio del campione Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso anno, si schierano per parti avverse. Hugo Maradon ...

Soleil Sorge al Grande Fratello Vip Il cast del Grande Fratello Vip 2021 è in via di definizione. Dopo avervi annunciato in anteprima che nella casa entrerà Tommaso Eletti, il “toy boy” di Temptation Island, vi confermiamo un altro nome ...

Swami è una mamma single ma non è certo sola: intorno ha tutta la sua grande famiglia sempre pronta a sostenerla e capitanataManuel con il quale ha uno stupendo rapporto. Schiaccia play ...Cresciuta col mito della messicana Lorena Ochoa,2020 è protagonista sul Ladies European Tour. ...di Nelly e Jessica, che ha preferito saltare l'appuntamento a cinque cerchi per preparare ...A Napoli invece la sfida sarà tutta “in famiglia” e legata al Pibe de Oro. Fratello e figlio del campione Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso anno, si schierano per parti avverse. Hugo Maradon ...Il cast del Grande Fratello Vip 2021 è in via di definizione. Dopo avervi annunciato in anteprima che nella casa entrerà Tommaso Eletti, il “toy boy” di Temptation Island, vi confermiamo un altro nome ...