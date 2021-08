Vaccino covid ragazzi | “decide adolescente e non genitore”

(Di lunedì 2 agosto 2021) Se la volontà dell’“di vaccinarsi fosse in contrasto con quella dei genitori, il Comitato ritiene che l’debba essere ascoltato da personale medico con competenze pediatriche e che la sua volontà debba prevalere, in quanto coincide con il migliore interesse della sua salute psico-fisica e della salute pubblica”. E’ quanto sostiene il Comitato nazionale di bioetica (Cnb), nel parere su ‘Vaccini-19 e adolescenti’, approvato all’unanimità lo scorso 29 luglio. Se unrifiuta la vaccinazione anti-“a fronte del consenso dei genitori, il Comitato – si legge nel ...

...- si propone di assicurare prima dell'arrivo dell'inverno che "milioni di persone vulnerabili mantengano la stessa protezione ottenuta con la prima e la seconda dose del. Contro il- 19 ...Il parere. In merito alla obbligatorietà delagli adolescenti, arriva oggi la decisione del Comitato di bioetica nazionale. Se la volontà ... nel parere su 'Vaccini- 19 e adolescenti', ...(Teleborsa) - L'annuncio ufficiale ancora non c'è stato ma il tam-tam mediatico è già iniziato: il Governo britannico di Boris Johnson si prepara, come anticipato da tempo, a un piano per ...Secondo il comitato di bioetica nazionale in assenza di una legge specifica 'La sua volontà prevale e nel caso rifiuti l'iniezione, va informato ma non obbligato' ...