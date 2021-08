The Voice Senior, Al Bano e Jasmine ‘fatti fuori’: scelta la sostituta (Di lunedì 2 agosto 2021) Nella prossima edizione di ‘The Voice Senior’ la coppia formata da Al Bano e Jasmine Carrisi non farà parte dei coach: sostituta pazzesca Iniziano i preparativi per la prossima stagione… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 2 agosto 2021) Nella prossima edizione di ‘The’ la coppia formata da AlCarrisi non farà parte dei coach:pazzesca Iniziano i preparativi per la prossima stagione… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

chicobarney : Leticia Bufoni na Fazenda e Rayssa Leal no The Voice Kids! - BaritaliaNews : Al Bano svela come Jasmine Carrisi ha preso la notizia che non sarà in giuria a The Voice “Lei è molto …” - BaritaliaNews : Al Bano svela come Jasmine Carrisi ha preso la notizia che non sarà in giuria a The Voice 'Lei è molto …' - Rock_The_Voice : Domanda spontanea, ma quel FENOMENO di 'giornalista' alias @stanzaselvaggia come mai non parla più della situazione… - VelvetMagIta : #AscoltiTv: testa a testa tra “The Voice Senior” e “Sapore di te” sabato 31 luglio #Velvet #VelvetMag -