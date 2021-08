Roma, Xhaka si allontana: da Koopmeiners a Delaney, tutte le alternative (Di lunedì 2 agosto 2021) Si è conclusa con un nulla di fatto, salvo clamorosi colpi di scena, la trattativa tra Roma e Arsenal per Granit Xhaka. Tra i due club c’è troppa distanza e i giallorossi stanno virando sulle alternative. Al momento in pole position c’è Teun Koopmeiners, 23enne centrocampista dell’AZ Alkmaar, vicino ai giallorossi all’inizio della sessione estiva. L’inserimento dell’Atalanta spinse L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Si è conclusa con un nulla di fatto, salvo clamorosi colpi di scena, la trattativa trae Arsenal per Granit. Tra i due club c’è troppa distanza e i giallorossi stanno virando sulle. Al momento in pole position c’è Teun, 23enne centrocampista dell’AZ Alkmaar, vicino ai giallorossi all’inizio della sessione estiva. L’inserimento dell’Atalanta spinse L'articolo

