Qualificazioni Wta Cluj 2021 | Stefanini cade a un passo dal traguardo | Ormaechea rimonta

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 agosto 2021) Paulaha sconfitto Lucreziacon il punteggio di 4-6, 7-6(5), 6-4, approdando al tabellone principale del Wta 250 di-Napoca. Grande rammarico per la giovane italiana, sotto i riflettori anche a Palermo, in quanto avanti di un set e performante anche nel secondo parziale; la maggiore esperienza dell’argentina ha fatto la differenza nei momenti importanti, a partire dal tie-break che le ha spianato la strada per il successo. Dopo un 6-6 corretto per i valori espressi in campo dalle due giocatrici,è riuscita a prevalere di misura per 7-5, riuscendo a far suo il tie e ...