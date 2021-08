Proposta della Commissione UE sul futuro delle aree rurali (Di lunedì 2 agosto 2021) ‘Una visione a lungo termine per le aree rurali’: è questo il titolo della comunicazione ufficiale con cui la Commissione Europea ha avviato nei giorni scorsi un dibattito pubblico sul futuro del mondo rurale in un orizzonte temporale che arriva fino al 2040. “Ragionare in una prospettiva di così lungo periodo di fronte alle emergenze attuali potrebbe sembrare a prima vista un puro esercizio teorico – commenta Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia -. In realtà è esattamente quello che occorre fare in periodi di crisi acuta come quello che stiamo vivendo attualmente: riflettere sui ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 2 agosto 2021) ‘Una visione a lungo termine per le’: è questo il titolocomunicazione ufficiale con cui laEuropea ha avviato nei giorni scorsi un dibattito pubblico suldel mondo rurale in un orizzonte temporale che arriva fino al 2040. “Ragionare in una prospettiva di così lungo periodo di fronte alle emergenze attuali potrebbe sembrare a prima vista un puro esercizio teorico – commenta Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia -. In realtà è esattamente quello che occorre fare in periodi di crisi acuta come quello che stiamo vivendo attualmente: riflettere sui ...

