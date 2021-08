“OK Idaa-ly-haa!”. È bello esser di moda a Tokyo

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 2 agosto 2021) L’effetto Paolo Rossi 1982, Totò Schillaci 1990, Materazzi 2006 e Mancini 2021 debutta a. Tutti i locali, bar, ristoranti, night club, per ordine della temutissima prefettura T?ky?-to, in linguaggio ufficiale “Governo Metropolitano di”, devono risolutamente chiudere i battenti alle ore 20, spenti o no i neon sulle avenues, e non elargire ai clienti tiratardi una sola goccia di alcol, sia scotch, raffinato whisky giapponese, o Puni, whisky italiano prodotto a Goblenza, Bolzano, che forse non avete assaggiato, ma che qui va di. Come non capita solo in Italia, ci sono però regole e regole, al vecchio ristorante dei ...