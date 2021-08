Meteo Roma del 02-08-2021 ore 19:15 (Di lunedì 2 agosto 2021) Meteo e previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia instabilità Al Pino locali piogge sulle Alpi variabilità al sud altrove al pomeriggio attesi rovesci e temporali sparsi per tutto con qualche nube sul emilia-Romagna e sul golfo Veneto e Ligure in serata residue piogge sulle zone Alpine e prealpine non sono previste variazioni nel corso delle ore notturne Al centro Italia tempo per lo più asciutto al mattino cielo poco o irregolarmente nuvolosi con isolate piogge tra Lazio e Abruzzo nel pomeriggio qualche apertura tra Toscana Umbria e Marche altrove i cieli saranno parzialmente nuvolosi prevalenza di tempo stabile in serata con Cieli ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 2 agosto 2021)e previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia instabilità Al Pino locali piogge sulle Alpi variabilità al sud altrove al pomeriggio attesi rovesci e temporali sparsi per tutto con qualche nube sul emilia-gna e sul golfo Veneto e Ligure in serata residue piogge sulle zone Alpine e prealpine non sono previste variazioni nel corso delle ore notturne Al centro Italia tempo per lo più asciutto al mattino cielo poco o irregolarmente nuvolosi con isolate piogge tra Lazio e Abruzzo nel pomeriggio qualche apertura tra Toscana Umbria e Marche altrove i cieli saranno parzialmente nuvolosi prevalenza di tempo stabile in serata con Cieli ...

