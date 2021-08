Locatelli Juventus, fase di stallo: cosa frena l’operazione col Sassuolo (Di lunedì 2 agosto 2021) Manuel Locatelli e la Juventus, un affare al momento in fase di stallo: le ultime sul centrocampista e su Pjanic Si registra una fase di stallo tra la Juventus e Manuel Locatelli. Il Sassuolo non ha intenzione di abbassare le pretese e se non dovesse arrivare un’offerta congrua da parte dei bianconeri, il centrocampista non si muoverà dalla corte di Dionisi. fase di stallo non infinita come riportato da Gianluca Di Marzio. I bianconeri potrebbero virare decisamente su Miralem Pjanic ma al momento ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Manuele la, un affare al momento indi: le ultime sul centrocampista e su Pjanic Si registra unaditra lae Manuel. Ilnon ha intenzione di abbassare le pretese e se non dovesse arrivare un’offerta congrua da parte dei bianconeri, il centrocampista non si muoverà dalla corte di Dionisi.dinon infinita come riportato da Gianluca Di Marzio. I bianconeri potrebbero virare decisamente su Miralem Pjanic ma al momento ...

