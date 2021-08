L’intelligenza artificiale innova il cleaning: made in Sud la prima lavasciuga a guida autonoma (Di lunedì 2 agosto 2021) Transizione 4.0 anche in ambito servizi di pulizia. Per la prima volta in Italia, nello stabilimento Magna PT SpA – Gruppo Magna Powertrain di Modugno (Bari), è utilizzata una lavasciuga a guida autonoma. È la Tennant T7 AMR, in forza alla società La Lucente e importata in Italia dalla torinese ISC. Sicurezza, efficienza, valorizzazione delle risorse umane, innovazione: questi i principali vantaggi dell’adozione della macchina a guida autonoma per la pulizia degli impianti industriali. Grazie al ricorso a sofisticati sensori e a tecnologie innovative che ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 2 agosto 2021) Transizione 4.0 anche in ambito servizi di pulizia. Per lavolta in Italia, nello stabilimento Magna PT SpA – Gruppo Magna Powertrain di Modugno (Bari), è utilizzata una. È la Tennant T7 AMR, in forza alla società La Lucente e importata in Italia dalla torinese ISC. Sicurezza, efficienza, valorizzazione delle risorse umane,zione: questi i principali vantaggi dell’adozione della macchina aper la pulizia degli impianti industriali. Grazie al ricorso a sofisticati sensori e a tecnologietive che ...

