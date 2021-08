Focolaio nelle zone alte di Campagna, Monaco: “Dieci contagi in un giorno” (Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCampagna (Sa) – Era il 18 luglio quando Roberto Monaco, sindaco a Campagna, annunciava la sconfitta del Covid. Due settimane dopo prende atto che il suo paese, in relazione al numero di abitanti, registra tra i più alti indici di contagio della provincia di Salerno. Nella notte che precede l’alba del 2 agosto, scrive: “L’ASL e la Regione Campania hanno dato comunicazione di 10 positivi. Pertanto, in totale, i casi di positivi presenti sul nostro territorio sono pari a 16. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, il contagio di 16 persone riguarda le ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Era il 18 luglio quando Roberto, sindaco a, annunciava la sconfitta del Covid. Due settimane dopo prende atto che il suo paese, in relazione al numero di abitanti, registra tra i più alti indici dio della provincia di Salerno. Nella notte che precede l’alba del 2 agosto, scrive: “L’ASL e la Regione Campania hanno dato comunicazione di 10 positivi. Pertanto, in totale, i casi di positivi presenti sul nostro territorio sono pari a 16. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, ilo di 16 persone riguarda le ...

