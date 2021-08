Attacco hacker Regione Lazio, proseguono le vaccinazioni all’hub di Termini: “Nessuno stop” (Di lunedì 2 agosto 2021) L‘Attacco hacker che ha visto coinvolto la Regione Lazio e il suo sistema di prenotazione del vaccino non sta creando difficoltà al centralissimo hub di Termini a Roma. Nel corso della mattinata tanti sono stati i cittadini che hanno fatto il vaccino, senza riscontrare disservizi. “Non c’erano file e la documentazione dell’avvenuta vaccinazione è stata stampata”, raccontano tutti, mostrando come le apparenti difficoltà iniziali siano state superate. Il problema, ora, si pone su due versanti: la future prenotazioni e i dati personali dei vaccinati. Per quanto riguarda il secondo aspetto gli utenti non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) L‘che ha visto coinvolto lae il suo sistema di prenotazione del vaccino non sta creando difficoltà al centralissimo hub dia Roma. Nel corso della mattinata tanti sono stati i cittadini che hanno fatto il vaccino, senza riscontrare disservizi. “Non c’erano file e la documentazione dell’avvenuta vaccinazione è stata stampata”, raccontano tutti, mostrando come le apparenti difficoltà iniziali siano state superate. Il problema, ora, si pone su due versanti: la future prenotazioni e i dati personali dei vaccinati. Per quanto riguarda il secondo aspetto gli utenti non ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del… - RegioneLazio : È in corso un attacco hacker al ced regionale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitar… - lastknight : Per l'attacco #hacker la regione #lazio parla di 'potente attacco hacker' e 'tutto il CED coinvolto'. Considerato… - chrdioc : D’Amato: “Il Lazio non andrà in zona gialla. E supereremo attacco hacker”. D’Innocenzo: “Nuovi casi? 98% persone no… - Teresatherry0 : RT @AlfioKrancic: Attacco hacker alla Regione Lazio: a rischio i dati sensibili di Mattarella, Draghi e dei vertici dello Stato. Ohi ohi o… -