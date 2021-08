Tra le 14.33 e le 14.53 del primo agosto 2021 abbiamo vissuto qualcosa che nessuno poteva immaginare (Di domenica 1 agosto 2021) Il 2021 è un anno magico per l’Italia. abbiamo vissuto la vittoria all’Europeo e ora i 20 minuti più belli della storia dello sport italiano. Tra le 14.33 e le 14.53 del primo agosto 2021, abbiamo vissuto qualcosa che nessuno poteva immaginare. Tokyo sembrava un’Olimpiade difficile, con le delusioni della scherma e del tiro, con tanti piazzamenti che non sembravano neanche premi di consolazione per la fatica di essere venuti fin qui. Ma in un attimo è cambiato tutto. Con due ori che ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 1 agosto 2021) Ilè un anno magico per l’Italia.la vittoria all’Europeo e ora i 20 minuti più belli della storia dello sport italiano. Tra le 14.33 e le 14.53 delche. Tokyo sembrava un’Olimpiade difficile, con le delusioni della scherma e del tiro, con tanti piazzamenti che non sembravano neanche premi di consolazione per la fatica di essere venuti fin qui. Ma in un attimo è cambiato tutto. Con due ori che ...

