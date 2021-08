Sondaggio: secondo il 62% dei votanti, il Napoli deve tenere Ounas (Di lunedì 2 agosto 2021) Ounas brillante nel pre-campionato: secondo voi, il Napoli deve tenerlo? Sì (62%) No (38%) Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 agosto 2021)brillante nel pre-campionato:voi, iltenerlo? Sì (62%) No (38%) Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

gualtierieurope : Contento dei risultati di questo nuovo sondaggio: siamo in crescita! Siamo ormai favoriti per arrivare al secondo t… - FratellidItalia : ?? Il sondaggio: #Michetti è avanti ?? Link: - Black_4_ROSE : Help, secondo voi in quale delle tre foto sto meglio (Se vi va qua sotto c'è un sondaggio??) - Mariang47614228 : RT @FratellidItalia: ?? Il sondaggio: #Michetti è avanti ?? Link: - serieApallone : @BrunoValerio91 @la_rossonera @Vergara1899 @Angelredblack1 Caro Valerio innanzitutto sei invitato a moderare il lin… -