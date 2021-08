«Scusa Marcell, c’è Draghi al telefono, ti voleva parlare…». La reazione di Jacobs è tutta da ridere – Il video (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo esser diventato il primo italiano nella storia a vincere una medaglia d’oro nei 100 metri piani, Marcell Jacobs prima della cerimonia di premiazione si è concesso alcune interviste. Ma mentre veniva intervistato dalla giornalista spagnola Arancha Rodríguez, che faceva notare al velocista di essere il primo atleta a vincere nella i 100 metri piani dopo il ritiro della leggenda dell’atletica Usain Bolt, lo scambio di battute si è improvvisamente interrotto, mentre in sottofondo il presidente del Coni Malagò tentava di far capire al campione che ad attenderlo c’era una chiamata piuttosto importante per lui. E così, a un tratto, il presidente del Coni ... Leggi su open.online (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo esser diventato il primo italiano nella storia a vincere una medaglia d’oro nei 100 metri piani,prima della cerimonia di premiazione si è concesso alcune interviste. Ma mentre veniva intervistato dalla giornalista spagnola Arancha Rodríguez, che faceva notare al velocista di essere il primo atleta a vincere nella i 100 metri piani dopo il ritiro della leggenda dell’atletica Usain Bolt, lo scambio di battute si è improvvisamente interrotto, mentre in sottofondo il presidente del Coni Malagò tentava di far capire al campione che ad attenderlo c’era una chiamata piuttosto importante per lui. E così, a un tratto, il presidente del Coni ...

