“Salta il concerto” Maneskin | arriva una brutta notizia Problemi di salute per un membro della band

(Di domenica 1 agosto 2021) Inon si fermano più. La rockromana sta vivendo un periodo davvero magico. Prima la vittoria al Festival di Sanremo con un brano “Zitti e buoni” non certo classico per la kermesse italiana. Poi, con la stessa canzone, ecco il successo anche all’Eurovision Song Contest. Da quel momento in poi Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno iniziato una vera e propria scalata internazionale. I loro nomi ormai sono sulla bocca di tutti, dovunque. Dopo l’ingresso con due canzoni nella top 10 britannica èta la consacrazione anche negli Stati Uniti dove isono primi nella classifica rock di Billboard ...

Advertising

barbarinapaty : RT @Pasquiniqui: Sopra il mare c'è un dirigibile. O una balena che salta. O un concerto dei Led Zeppelin - zazoomblog : Maneskin salta all’improvviso il concerto: arriva la spiegazione - #Maneskin #salta #all’improvviso - infoitcultura : 'Salta' il concerto di Massimo Ranieri del 12 agosto - Novella_2000 : Salta un concerto dei Maneskin: infortunio per un membro della band - re_torico : RT @Pasquiniqui: Sopra il mare c'è un dirigibile. O una balena che salta. O un concerto dei Led Zeppelin -

Ultime Notizie dalla rete : Salta concerto

News Rimini

...della Rocca Non sono un burattino Spettacolo presentato dalla Compagnia di Teatro integrato "...00 " Piazza della Rocca I Costa Volpara in13/08/2021 " ore 21,00 " Piazza della Rocca ...Con una nota ufficiale dell'organizzazione è stato annunciato l'annullamento deldi Paoli al VittorialeStasera i primi appuntamenti del cartellone: a Villa Spada il libro di Carletti e il concerto di Tifu e Andaloro ...Maneskin, salta all'improvviso il concerto della band romana in Belgio: arriva la spiegazione e non è un bel segnale per il futuro ...