Per entrare a San Francisco i ricchi pagheranno | i poveri no

A San Francisco si sta pensando di combattere l'annoso problema del traffico stradale con il metodo del pedaggio per l'ingresso in città. Anziché adottare una tariffa fissa o graduata per livelli di inquinamento (gratis per auto elettriche, sconti per le ibride, tariffa piena per benzina e diesel), la sindaca progressista London Breed vorrebbe applicare anche alla mobilità urbana il criterio dell'imposizione progressiva: se hai dichiarato redditi elevati il sensore che identifica la tua vettura all'ingresso del centro ti farà pagare di più, mentre se sei povero entri gratis, anche se hai un'auto vecchia e la marmitta che sputa fumo. La norma ora all'esame del municipio ...

