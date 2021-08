Olimpiadi Tokyo 2020: Jacobs in finale nei 100 metri. Nuoto: bronzo nella 4x100 mista (Di domenica 1 agosto 2021) Occhi puntati sull'atletica alle Olimpiadi di Tokyo 2020 . Grande semifinale di Marcel Jacobs nei 100 metri: l'azzurro chiude in terza posizione correndo in 9"84, nuovo record italiano ed europeo. ... Leggi su quotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Occhi puntati sull'atletica alledi. Grande semidi Marcelnei 100: l'azzurro chiude in terza posizione correndo in 9"84, nuovo record italiano ed europeo. ...

FBiasin : Quando dici “#Olimpiadi” pensi ai 100 metri. Nella finale dei 100 di #Tokyo per la prima volta c’è un italiano e s… - repubblica : Atletica. Jacobs primo italiano in finale nella storia delle Olimpiadi con record europeo di 9'84 - Eurosport_IT : DAISY È IN FINALE, ED È RECORD ITALIANO!!! ???????? Il suo lancio: 63,66 m! Appuntamento al 2 agosto per la finale! ????… - moreno8691 : RT @atleticaitalia: #atletica ???? MARCELL JACOBS PAZZESCO RECORD EUROPEO 9.84 ???? #Tokyo2020 FINALE OLIMPICAAAAAA DEI 100 ? la storia a Toky… - flamanc24 : RT @RaiNews: #Jacobs #Athletics per la prima volta un italiano correrà la finale dei 100 metri alle Olimpiadi -