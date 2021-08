MX2 | GP Olanda 2021 | vincono Geerts e de Wolf | Maxime Renaux allunga su un opaco Mattia Guadagnini

(Di domenica 1 agosto 2021) Il Gran Premio d’di MX2 si è concluso con l’allungo nel Mondiale del francese, che grazie a due podi nelle manche odierneprepotentemente in classifica nei confronti di uncertamente meno brillante. Grazie al secondo posto in gara-1 e al terzo di gara-2 il centauro della Yamaha raggiunge infatti quota 221 punti, portando il proprio margine ad un certamente più rassicurante +26 sull’azzurro.infatti è incappato in un weekend molto complicato, terminato con soli 18 punti realizzati grazie al ...

